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10:01, 17 января 2023 года В этом году на Орловщине не изменят тарифы на ЖКХ Цену уже поднимали 1 декабря 2022-го.





Тарифы на ЖКХ останутся неизменными весь 2023 год. Их уже поднимали 1 декабря минувшего года. Следующая индексация произойдет лишь 1 июля 2024-го. Этот вопрос обсудили на заседании правительства. С итогами можно ознакомиться на портале Орловской области.





Орловское Информбюро





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