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11:00, 17 января 2023 года Тифлопедагог из Орла разработала букварь для незрячих детей Анита Москальчук - победитель конкурса "Молодые лица Орла" в номинации "Сила духа".





Мы продолжаем рассказывать о тех, кто в прошедшем году успел сделать для города и жизни его людей нечто важное, несмотря на юный возраст. Победители и участники конкурса " Молодые лица Орла" в фокусе внимания программы " Вести-Орел" .



И следующий сюжет цикла – о человеке, который не сдается в самой трудной жизненной ситуации, приносит обществу пользу, а близким людям – радость.





Ирина Костина





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