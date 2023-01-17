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10:35, 17 января 2023 года В Заводском районе Орла 17 января снижены параметры отопления и горячего водоснабжения Публикуем список адресов.









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Потерпеть жильцам указанных домов придется до 17.00. В Орле сегодня, 17 января, в ряде домов Заводского района снижены параменты отопления и горячего водоснабжения. Причиной тому стала промывка котла. Публикуем список адресов, попавших в зону перебоя с ресурсами.По сообщению АО "Орелгортеплоэнерго", коснулись временные неудобства домов по Комсомольской, 300-406 (четные), а также Комсомольской 106, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 144, 174, 176, по улице Планерной, 29-43 (нечетные), Кромской, 3, 5, 7, Авиационной, 7/1, 7/2, переулку Комсомольскому, 5, 22, 24, улице Латышских стрелков, 1, 3, 6, 14, 16, Мопра, 35, переулку Молодогвардейскому, 4, 6, 21, 23 и переулку Карачевскому, 16, 18, 20.Потерпеть жильцам указанных домов придется до 17.00.





Ольга СУПОНЕВА





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