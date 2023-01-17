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12:00, 17 января 2023 года Доцент ОГУ им. Тургенева предстанет перед судом по обвинению в получении 30 взяток На скамье подсудимых оказалась сотрудник кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий.





В Заводской районный суд Орла передано уголовное дело в отношении доцента кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека института естественных наук и биотехнологий. Ей вменяют 30 эпизодов получения взятки и мелкое взяточничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и СУ СК.



Следствие установило, что в период с 2019 по 2021 годы обвиняемая получила в виде взяток более 340 тысяч рублей. В обмен на деньги женщина способствовала в выставлении положительных оценок по зачетам и экзаменам без фактической проверки знаний студентов. Как заявили в Следственном комитете, также доцент написала за учащихся выпускные квалификационные работы и передала готовые ответы к вступительным экзаменам в магистратуру.



Обвиняемая полностью признала вину в преступлениях.





Орловское Информбюро





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