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15:30, 17 января 2023 года
Когда стоит ребенка впервые привести на прием к стоматологуОб этом и не только наш корреспондент побеседовала с детским стоматологом Людмилой Сидоренко.
Мудрецы говорят, что главное в красоте человека - его очаровательная улыбка, а стоматологи парируют - она невозможна без красивых зубов.
Когда стоит ребенка впервые привести на прием к стоматологу? Об этом и не только наш корреспондент побеседовала с детским стоматологом Людмилой Сидоренко.
Елена Литинская