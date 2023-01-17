В Орле пройдет первенство России по фехтованию

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13:00, 17 января 2023 года
В Орле пройдет первенство России по фехтованиюСоревнования стартуют 17 января.
Сегодня в Орле услышат звон рапиры - стартует первенство России по фехтованию среди юношей и девушек не старше 18 лет.
Медали разыграют в трех дисциплинах: сабля, рапира, шпага. Соревнования пройдут до 25 января на площадке комплекса на Карачевском шоссе.
Отметим, что в январе наш город примет еще один крупный турнир по фехтованию – первенство страны среди юниоров не старше 21 года.
Фото из архива
Анастасия Дорохова