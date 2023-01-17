В Орле пройдет первенство России по фехтованию

Соревнования стартуют 17 января.

Сегодня в Орле услышат звон рапиры - стартует первенство России по фехтованию среди юношей и девушек не старше 18 лет.

Медали разыграют в трех дисциплинах: сабля, рапира, шпага. Соревнования пройдут до 25 января на площадке комплекса на Карачевском шоссе.



Отметим, что в январе наш город примет еще один крупный турнир по фехтованию – первенство страны среди юниоров не старше 21 года.