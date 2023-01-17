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11:15, 17 января 2023 года Орловец прокатился на винге по льду Оки Остальным жителям региона пока не рекомендуется повторять это развлечение.





Орловец прокатился по Оке винге. Это надувное крыло, которое позволяет передвигаться за счет силы ветра. Экстремал протестировал сразу два варианта винга: пятиметровый и шестиметровый.



Видео развлечения стало популярным в орловских соцсетях, но пока этого лучше не повторять. Температурные качели сказались на толщине льда. Сотрудники МЧС предупреждают: лед недостаточно плотный и может представлять угрозу.





Орловское Информбюро





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