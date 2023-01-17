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13:30, 17 января 2023 года Орловцев приглашают отметить именины Тургенева В одноименном музее справят День ангела литератора.





20 января в 14:00 музей Тургенева в Орле приглашает отметить именины писателя. Он родился 9 ноября, но именины праздновал 7 января (20-го января по новому стилю), в день, когда православная церковь чествует Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.



Гости узнают о жизни писателя, ознакомятся с редкими экспонатами музея, увидят премьеру спектакля детской театральной студии "Серебряная птица". Мастер Стелла Гончарук расскажет посетителям о древнем искусстве вышивки и кружевоплетения.





Орловское Информбюро





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