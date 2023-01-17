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11:35, 17 января 2023 года Общественный совет при орловском УМВД возглавил Геннадий Сафонов Состоялось первое заседание совещательного органа в обновленном составе.





17 января проходит первое заседание обновленного состава Общественного совета при УМВД России по Орловской области. В его ходе был избран новый председатель совещательного органа: им стал Геннадий Сафонов, советник генерального директора АО "Орелагропромстрой".



Заместителем члены общественного совета избрали Сергея Мальфанова, президента областной адвокатской палаты. Также сегодня были сформируют комиссии в составе совета.





Ольга СУПОНЕВА





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