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14:00, 17 января 2023 года

В Орловской области продавщицу автолавки поймали на присвоении денег и продуктов

За два года женщина успела положить в свой карман почти 250 тысяч рублей.


В Орловской области женщину-продавца поймали на присвоении крупной суммы денег. Сотрудница, торговавшая в автолавке, за два года успела положить в свой карман выручки и продуктов почти на 250 тысяч рублей.

Подробнее об инциденте рассказали в региональном УМВД. Заявление в полицию принес предприниматель, занимающийся выездной торговлей. Он предположил, что кто-то из сотрудников кладет деньги от продажи товаров в свой карман. Полицейские изучили всю документацию, опросили свидетелей и в итоге подозрения пали на 51-летнюю продавщицу.

- На протяжении порядка двух лет неоднократно брала из выручки небольшие суммы денег, а иногда и товар. В общей сложности причиненный действиями работницы материальный ущерб составил порядка 243 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК РФ: "Присвоение или растрата". Сейчас ведется предварительное расследование. 

Фото: Ольга Супонева (архив)


Ольга СУПОНЕВА
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