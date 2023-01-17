В Орловской области продавщицу автолавки поймали на присвоении денег и продуктов

За два года женщина успела положить в свой карман почти 250 тысяч рублей.

В Орловской области женщину-продавца поймали на присвоении крупной суммы денег. Сотрудница, торговавшая в автолавке, за два года успела положить в свой карман выручки и продуктов почти на 250 тысяч рублей.



Подробнее об инциденте рассказали в региональном УМВД. Заявление в полицию принес предприниматель, занимающийся выездной торговлей. Он предположил, что кто-то из сотрудников кладет деньги от продажи товаров в свой карман. Полицейские изучили всю документацию, опросили свидетелей и в итоге подозрения пали на 51-летнюю продавщицу.



- Н а протяжении порядка двух лет неоднократно брала из выручки небольшие суммы денег, а иногда и товар. В общей сложности причиненный действиями работницы материальный ущерб составил порядка 243 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК РФ: "Присвоение или растрата". Сейчас ведется предварительное расследование.



