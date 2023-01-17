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14:30, 17 января 2023 года Для орловцев организованы занятия по территориальной обороне Занятия проводят активисты клуба "Рокот Орел".





Активисты клуба "Рокот Орел" организовали занятия по начальной военной подготовке. Уже несколько месяцев всех желающих обучают навыкам оказания первой помощи, проводят тренировки по тактике.



Расписание опубликовано в их аккаунте в социальных сетях. 21 января пройдет огневая подготовка на полигоне, программа по АК-74. 28 января отработают тактику ведения боя в здании, навыки предыдущих занятий под обстрелом.



Записываться на тренировку нужно заранее.





Мария Семак





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