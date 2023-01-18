"Подвигу жить вечно!": в Орловской области пройдет конкурс чтецов

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8:00, 18 января 2023 года
"Подвигу жить вечно!": в Орловской области пройдет конкурс чтецовЗаявки можно подать до 19 февраля.
"Подвигу жить вечно!". Под таким говорящим названием пройдет открытый конкурс чтецов и театральных коллективов Орловской области.
За организацию в ответе молодежный центр Полет. Сам конкурс проходит в рамках реализации государственной программы "Молодежь Орловщины". Для того чтобы стать участником необходимо выполнить условие – до 19 февраля отправить видео с исполнением на электронную почту [email protected] . Возраст участников от 12 лет и старше, ждут работ и от студентов СУЗов и ВУЗов.
Фото из архива
Анна Вайсергисер