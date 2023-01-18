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8:00, 18 января 2023 года "Подвигу жить вечно!": в Орловской области пройдет конкурс чтецов Заявки можно подать до 19 февраля.





" Подвигу жить вечно!" . Под таким говорящим названием пройдет открытый конкурс чтецов и театральных коллективов Орловской области. За организацию в ответе молодежный центр Полет. Сам конкурс проходит в рамках реализации государственной программы "Молодежь Орловщины". Для того чтобы стать участником необходимо выполнить условие – до 19 февраля отправить видео с исполнением на электронную почту [email protected] . Возраст участников от 12 лет и старше, ждут работ и от студентов СУЗов и ВУЗов.



Фото из архива





Анна Вайсергисер





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