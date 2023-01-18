Орловцам необходимо предоставить отчет о своих доходах за 2022

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7:30, 18 января 2023 года
Орловцам необходимо предоставить отчет о своих доходах за 2022Традиционная декларационная кампания стартовала и продлится до 2 мая.
Жители Орловской области должны отчитаться о своих доходах. Стартовала и продлится до 2 мая декларационная кампания.
В этот период необходимо предоставить данные о продаже недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, о получении дорогих подарков не от родственников, о выигрыше в лотерею, о доходах от аренды или зарубежных источников.
Предоставить декларацию можно при личном посещении налоговой, МФЦ, по почте а так же через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.
Фото из архива
Екатерина Габова