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12:20, 17 января 2023 года Заместитель министра строительства исполнил мечту маленького орловца поплавать с дельфинами Юрий Гордеев воплотил в жизнь желание пятилетнего Коли.





Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" помогла исполнить мечту пятилетнего орловца: маленький Коля поплавал с дельфинами. Воплотил в жизнь желание Николая заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.



О радостном для маленького орловца событии опубликован видеоролик в телеграм-канале Минстроя.



- Мальчик мечтал поплавать с дельфинами. Для исполнения желания вместе с мамой им была организована поездка в Москву. Исполнить мечту Коли помогла команда Центра плавания с дельфинами Москвариума, - гласит сообщение.



Видео: t.me/minstroyrf











Ольга СУПОНЕВА





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