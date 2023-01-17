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15:00, 17 января 2023 года В Орле возобновляются курсы оказания первой помощи Первое занятие после перерыва пройдет уже 21 января. Они будут организованы каждую субботу.





Мэрия Орла объявила о возобновлении проведения курсов оказания первой помощи. Первое четырехчасовое занятие пройдет уже 21 января в администрации Железнодорожного района. Полезным навыкам будут обучать специалисты "Красного креста". Начало в 10:00. В дальнейшем уроки будут проводить каждую субботу.



Количество участников ограничено. Необходима предварительная запись в ТГ-группе "Курсы "Первая помощь в Орле" (указать дату занятия, ФИО и телефон). С собой нужно взять туристический коврик (одеяло), четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки, одноразовую пеленку 60*90, жгут, сменную обувь,





Орловское Информбюро





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