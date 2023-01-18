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8:30, 18 января 2023 года Жителей Орла приглашают на эскурсию в музей банковского дела Посетить его можно бесплатано.





Жители и гости Орла могут побывать на необычной экскурсии в музее банковского дела. Приглашает посетить его региональное отделение Банка России.



Музей, созданный в 2015 году, находится на Гостиной, 6 - в одном из самых необычных и красивых зданий областного центра.



- Здесь можно увидеть, как выглядело рабочее место банковского работника сто лет назад, какую униформу носили служащие тех лет. Есть экспонаты, посвященные работе Госбанка в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, - отмечают в Орловском отделении Банка России.



Задать организационные вопросы можно по телефону 43-00-17. Экскурсии проводятся бесплатно, причем посетить музей можно и группой, и в индивидуальном порядке.







Ольга СУПОНЕВА





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