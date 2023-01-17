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16:00, 17 января 2023 года Хор Валаамского монастыря спел в Орле Коллектив выступил с программой "Свет Христов".





В академическом театре имени Тургенева с новой полуторачасовой рождественской концертной программой "Свет Христов" выступил уникальный творческий коллектив хора Валаамского монастыря.



Древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузили слушателя в первые века христианства. Зрители услышали произведения Чеснокова и Рахманинова, а также сочинения, написанные руководителем хора – Александром Бордаком. Подробнее – в сюжете Юлии Опанасюк.





Юлия Опанасюк





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