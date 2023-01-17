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20:00, 17 января 2023 года Ильинский Дом традиционной культуры сохраняет святочные обычаи В местном музее старины представлены вещи того периода. Экспонаты и информацию об обрядах тех лет собирали от старожилов.





Время от Рождества до Крещения называют святками. В старину в эти дни на Руси было много традиций. Коляда – одна из них. Сохранилась она и сейчас.



Колядующих можно встретить и в селе Ильинское Хотынецкого района. С этим древним обрядом познакомилась наш корреспондент Татьяна Тимохина, а заодно побывала в местном музее старины.





Татьяна Тимохина





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