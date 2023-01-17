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16:07, 17 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Доцент ОГУ им. Тургенева предстанет перед судом по обвинению в получении 30 взяток.



- Подвалы есть, но можно ли в них укрыться? Мы отправились в рейд вместе с жилинспекцией.



- Хор Валаамского монастыря спел в Орле.



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