Школьники Орловской области могут подать заявление на ЕГЭ до 1 февраля

|
|Главная » Новости
17:00, 17 января 2023 года
Школьники Орловской области могут подать заявление на ЕГЭ до 1 февраляГосударственный экзамен пройдет в три этапа.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает орловцам, что заявление на участие в едином государственном экзамене 2023 года можно подать до 1 февраля включительно. В заявлении необходимо перечислить предметы для сдачи.
Традиционно обязательными экзаменами остаются русский язык и математика. Их сдача нужна для получения школьного аттестата.
Досрочный этап сдачи пройдет с 20 мартапо 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля, а дополнительный - с 6 по 19 сентября.
Выпускники 2023 года должны выбрать только один из двух уровней ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Остальные предметы сдаются по выбору. Выпускники прошлых лет также имеют шанс снова попробовать свои силы.
Сергей СИЛАЕВ