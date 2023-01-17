вторник 17.01.2023 17:31:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:00, 17 января 2023 года

Школьники Орловской области могут подать заявление на ЕГЭ до 1 февраля

Государственный экзамен пройдет в три этапа.


Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает орловцам, что заявление на участие в едином государственном экзамене 2023 года можно подать до 1 февраля включительно. В заявлении необходимо перечислить предметы для сдачи.

Традиционно обязательными экзаменами остаются русский язык и математика. Их сдача нужна для получения школьного аттестата.

Досрочный этап сдачи пройдет с 20 мартапо 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля, а дополнительный - с 6 по 19 сентября.

Выпускники 2023 года должны выбрать только один из двух уровней ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Остальные предметы сдаются по выбору. Выпускники прошлых лет также имеют шанс снова попробовать свои силы.




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.