Школьники Орловской области могут подать заявление на ЕГЭ до 1 февраля

Государственный экзамен пройдет в три этапа.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает орловцам, что заявление на участие в едином государственном экзамене 2023 года можно подать до 1 февраля включительно. В заявлении необходимо перечислить предметы для сдачи.

Традиционно обязательными экзаменами остаются русский язык и математика. Их сдача нужна для получения школьного аттестата.



Досрочный этап сдачи пройдет с 20 мартапо 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля, а дополнительный - с 6 по 19 сентября.

Выпускники 2023 года должны выбрать только один из двух уровней ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Остальные предметы сдаются по выбору. Выпускники прошлых лет также имеют шанс снова попробовать свои силы.