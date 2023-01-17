Главная » Новости



19:30, 17 января 2023 года Орловцы рассказали как будут отмечать Крещение Совсем скоро, 19 января православные верующие отметят Крещение Господне, или Богоявление.





Мы узнали у Орловцев окунаются ли они в купель и каких традиций придерживаются в этот день. Подробнее в нашем опросе.





Александра Бахтина





Новости СМИ2