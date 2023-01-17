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15:45, 17 января 2023 года Школьник из Орла создал квадрокоптер по собственной разработке Егор Баравлев напечатал детали для аппарата на 3d-принтере.





Одиннадцатиклассник из центра "Созвездие Орла" создал квадрокоптер по собственной разработке. Егор Баравлев детали для своего аппарата напечатал на 3d-принтере.



Необходимые навыки и знания Егор получил в на образовательных сменах регцентра и в школе "Созвездии Орла", где он учится второй год. Сейчас талантливый парень занимается доработкой своего изобретения и надеется, что в дальнейшем сможет снимать видео с помощью своего коптера. Кстати стоимость такого летательного аппарата дешевле аналогов.









Татьяна Тимохина





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