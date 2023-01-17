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20:30, 17 января 2023 года

Орловчанка "инвестировала" в счета мошенников более 600 тысяч рублей

Она взяла деньги в кредит.


О двух случаях дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Осенью 2022 года жительница Новодеревеньковского района откликнулась на предложение заработать на "инвестировании". Объявление она нашла в интернете.

Затем женщина заполнила анкету, а позже с ней связалась неизвестная и представилась финансовым аналитиком. Псевдо-специалист предупредила, что для начала "инвестирования" необходимо внести 11 тысяч рублей, чтобы получить процент.

В итоге из 11 тысяч орловчанка получила назад 2, а затем оформила кредит на 610 тысяч. От этой суммы никаких процентов назад не пришло, после чего местная жительница поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Похожий случай произошел в Железнодорожном районе Орла. 39-летняя женщина выполнила рекомендации "работников" банка. Мошенники действовали по старой схеме: звонили по телефону и сообщали о подозрительных операциях, затем рекомендовали перевести средства на "безопасный счет". Так женщина лишилась 710 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.




Сергей СИЛАЕВ
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