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18:00, 17 января 2023 года

Двое орловцев предстанут перед судом за организацию азартных игр

Они занимались этим в течение двух лет.


Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей областной столицы. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что мужчины нашли место в Заводском районе Орла и с августа 2020 года по апрель 2022 использовали игровое оборудование вне игорной зоны.

– В ходе расследования допрошены свыше 40 свидетелей, проведено более 20 осмотров предметов и документов, 35 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 15 томов, - сообщили в ведомстве.

В итоге следствие собрало доказательства, дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд.

 




Сергей СИЛАЕВ
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