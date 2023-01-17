Двое орловцев предстанут перед судом за организацию азартных игр

Они занимались этим в течение двух лет.

незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору . Об этом СУ СК РФ по Орловской области. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей областной столицы. Их обвиняют в. Об этом рассказали

Следствие установило, что мужчины нашли место в Заводском районе Орла и с августа 2020 года по апрель 2022 использовали игровое оборудование вне игорной зоны.

– В ходе расследования допрошены свыше 40 свидетелей, проведено более 20 осмотров предметов и документов, 35 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 15 томов, - сообщили в ведомстве.

В итоге следствие собрало доказательства, дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд.