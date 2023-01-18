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9:00, 18 января 2023 года В Орловской области выберут образцовый творческий коллектив Конкурс состоится в рамках нацпроекта "Образование".









Проведет отбор областной департамент образования. Поучаствовать могут коллективы, которые не меньше пяти лет работают на площадках образовательных организаций региона. Подать заявку на звание образцового коллектива можно до 1 мая. Подробности Среди детских коллективов Орловской области выберут образцовый. Конкурс пройдет в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".Проведет отбор областной департамент образования. Поучаствовать могут коллективы, которые не меньше пяти лет работают на площадках образовательных организаций региона. Подать заявку на звание образцового коллектива можно до 1 мая. Подробности здесь.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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