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Главная » Новости

16:30, 17 января 2023 года

За заслуги перед Орловской областью жителей наградят знаком отличия и деньгами

Установлен размер денежного поощрения на 2023 год.


Установлен размер выплаты на 2023 год обладателям награды "За заслуги перед Орловской областью". Обладатели знака отличия могут рассчитывать на 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков. За награду первой степени отличившимся орловцам выплатят по 30 тысяч рублей, второй степени - 20 тысяч рублей.

Этот знак отличия является формой поощрения граждан и коллективов организаций за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона, научно-исследовательской деятельности, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и благотворительной деятельности, - отмечают в обладминистрации.


Ольга СУПОНЕВА
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