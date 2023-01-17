Ливенские рукопашники завоевали золото и бронзу на всероссийских соревнованиях

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18:30, 17 января 2023 года
Ливенские рукопашники завоевали золото и бронзу на всероссийских соревнованияхСпортивное мероприятие проходило в Курске.
На всероссийский турнир по рукопашному бою съехались спортсмены более чем из 20 регионов РФ. За Орловскую область выступили семь спортсменов из Ливен под руководством Евгения Клепова. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Победу одержала Анастасия Аверкиева, бронзу завоевали Михаил Аверкиев и Степан Федотов. В рамках турнира проходил очередной отбор на финал первенства России на 2023 год, который пройдет в Ставрополе.
Сергей СИЛАЕВ