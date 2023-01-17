Ливенские рукопашники завоевали золото и бронзу на всероссийских соревнованиях

Спортивное мероприятие проходило в Курске.

На всероссийский турнир по рукопашному бою съехались спортсмены более чем из 20 регионов РФ. За Орловскую область выступили семь спортсменов из Ливен под руководством Евгения Клепова. Об этом

сообщили

в пресс-службе областного правительства.

Победу одержала Анастасия Аверкиева, бронзу завоевали Михаил Аверкиев и Степан Федотов. В рамках турнира проходил очередной отбор на финал первенства России на 2023 год, который пройдет в Ставрополе.