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19:00, 17 января 2023 года

В орловской библиотеке Крылова появится точка концентрации талантов

Культурное учреждение прошло отбор на федеральном конкурсе от Минкульта.


16 января детскую модельную библиотеку Орла имени Крылова отметили на всероссийском уровне. Учреждение прошло конкурс по участию в проекте "Гений места", сообщили в пресс-службе мэрии.

Министерство культуры РФ дало старт проекту более года назад. В его рамках на базе 189 библиотек в 70 регионах страны появились точки концентрации талантов – доступные центры для всех, кто хочет превратить свои идеи в жизнь.

– Цель проекта – создать локацию для притяжения творческих, инициативных людей, желающих поделиться своими знаниями, умением и ремеслом с юными жителями Орла. Основные направления проекта: серия лекций для детей по искусству «Мастера и шедевры», презентации орловских народных промыслов "Грани культуры", знакомства с литературой "КнигаАрт", творческая мастерская "Бюро детских дел" и выставки творческих работ. Всех, кто желает развиваться и делиться своими знаниями, приглашаем в нашу точку концентрации талантов, - рассказала директор Централизованной библиотечной системы Ирина Гладкова.

"Крыловка" рада видеть гостей ежедневно с 10.00 до 18.00. Санитарный день – каждый третий четверг месяца.




Сергей СИЛАЕВ
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