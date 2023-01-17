Андрей Клычков встретился с Германом Грефом

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18:42, 17 января 2023 года
Андрей Клычков встретился с Германом ГрефомГубернатор Орловщины и глава "Сбера" обсудили вопросы образования, здравоохранения и повышения квалификации.
Об этом 17 января глава региона сообщил в социальных сетях.
– Удалось обсудить множество вопросов, касающихся сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, повышения квалификации сотрудников органов власти, социально-экономического развития Орловской области, - написал Андрей Клычков.
Также стороны затронули вопросы поддержки предпринимателей и реализацию социальных проектов на территории Орла. По итогам встречи достигнут ряд договоренностей, которые сделают жизнь граждан более удобной, комфортной и современной.
Фото: Андрей Клычков
Сергей СИЛАЕВ