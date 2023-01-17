Главная » Новости



18:42, 17 января 2023 года Андрей Клычков встретился с Германом Грефом Губернатор Орловщины и глава "Сбера" обсудили вопросы образования, здравоохранения и повышения квалификации.





Об этом 17 января глава региона сообщил в социальных сетях. – Удалось обсудить множество вопросов, касающихся сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, повышения квалификации сотрудников органов власти, социально-экономического развития Орловской области, - написал Андрей Клычков. Также стороны затронули вопросы поддержки предпринимателей и реализацию социальных проектов на территории Орла. По итогам встречи достигнут ряд договоренностей, которые сделают жизнь граждан более удобной, комфортной и современной.



Фото: Андрей Клычков





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2