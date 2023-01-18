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9:30, 18 января 2023 года В Орловской области подешевела колбаса Ценники снизились после начала года.





"Телеграммы из Орла". Вареная колбаса подешевела на 16 рублей и стоит 432 рубля за килограмм при средней цене по ФЦО в 534 рубля. Об этом сообщил тг-канал. Вареная колбаса подешевела на 16 рублей и стоит 432 рубля за килограмм при средней цене по ФЦО в 534 рубля. Аналогичная ситуация и с полукопчеными колбасными изделиями. Они подешевели на 9 рублей. За килограмм придется заплатить 607 рублей. Средняя цена по ЦФО – 668 рублей.





Сергей СИЛАЕВ





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