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21:59, 17 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- При благоустройстве детского парка Орла было присвоено более 18 миллионов рублей;

- Почему администрация Орла, а не коммунальщики выплатят 3 миллиона рублей после несчастного случая с последствиями?

- Какими возможностями обладает единственный дентальный томограф на весь Орел?

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