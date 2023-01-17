Основной корпус Ливенской ЦРБ отремонтировали более чем за 40 миллионов рублей

Деньги выделялись по национальному проекту «Здравоохранение».

На работы в соседних корпусах уже готова проектно-сметная документация. На эти цели нужно порядка 30 миллионов рублей.

Станет ли участником нацпроекта другой социальный объект в Ливнах – лицей имени Булгакова – пока неизвестно. Здание тоже пора ремонтировать – здесь подтекает крыша и рушится фасад. Подробности смотрите в сюжете Антона Киселева.