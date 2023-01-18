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10:00, 18 января 2023 года Орловские пожарные спасли от огня строения, машины и домашнюю живность Возгорание в деревне Моногарово Ливенского района произошло накануне вечером.





Вечером 17 января на пульт спасателей пришло сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Моногарово Ливенского района. К прибытию огнеборцев пламя полностью поглотило здание и грозило перекинуться на соседние строения и жилье. В результате пожара жилой дом выгорел изнутри.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, пожарным удалось отсечь огонь и спасти кровлю здания, летнюю кухню, гараж, соседние хозпостройки и жилой дом, а также три отечественные легковушки и домашнюю живность: кроликов и кур.



Фото из архива





Орловское Информбюро





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