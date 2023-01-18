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9:43, 18 января 2023 года

Ряд домов в Заводском районе Орла затронет снижение параметров горячего водоснабжения и отопления

Неудобства продлятся до сегодняшнего вечера.


Мэрия Орла предупреждает жителей ряда домов в Заводском районе о временных неудобствах. До 17:00 18 января из-за чистки горелок на котле будут снижены параметры горячего водоснабжения и отопления по следующим адресам:

• ул. Достоевского, 2а, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15;
• ул. Циолковского, 3;
• ул. Васильевская, 119, 121, 123, 127, 151;
• ул. Калинина, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 10;
• Карачевское шоссе, 50;
• ул. Садовского, 1, 2, 3, 4.


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