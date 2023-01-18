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10:30, 18 января 2023 года

В орловской школе почтили память выпускника, погибшего в ходе СВО

17 января Артуру Шадрину исполнился бы 21 год.


В школе №45 города Орла почтили память своего выпускника Артура Шадрина, погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 21 марта 2022 года. Молодой человек погиб, стоя за пулеметом, до последнего патрона прикрывая своих товарищей. Посмертно награжден Орденом Мужества.

17 января Артуру Равильевичу Шадрину исполнился бы 21 год. Накануне у мемориальной доски в честь героя, открытой на фасаде его родной школы, возложили цветы. Память о выпускнике здесь особо чтут. В учебном заведении появилась парта имени Артура Шадрина и стенд в школьном музее.


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