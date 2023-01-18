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11:00, 18 января 2023 года

Для пациентов больницы Семашко в Орле доступнее станут богослужения

Их решено совершать перед началом всех медицинских процедур.


В храме при орловской больнице Семашко богослужения станут доступнее для пациентов. Об этом договорились митрополит Орловский и Болховский Тихон и недавно назначенный главный врач Павел Сергеев. 

Больничный храм в честь святителя Луки Крымского был открыт при больнице в 2015 году. Пациенты могут исповедаться, причаститься, приобрести необходимое в церковной лавке. 

- Митрополит Тихон и главный врач Павел Сергеев договорились о том, что богослужения для пациентов станут еще доступнее. Чтобы каждый желающий смог побывать на Литургии или молебне в больничном храме, богослужения решено совершать перед началом всех медицинских процедур, - рассказали в Орловской митрополии. 

Фото: vk.com/bsmpsemashko


Ольга СУПОНЕВА
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