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11:00, 18 января 2023 года Для пациентов больницы Семашко в Орле доступнее станут богослужения Их решено совершать перед началом всех медицинских процедур.





В храме при орловской больнице Семашко богослужения станут доступнее для пациентов. Об этом договорились митрополит Орловский и Болховский Тихон и недавно назначенный главный врач Павел Сергеев.



Больничный храм в честь святителя Луки Крымского был открыт при больнице в 2015 году. Пациенты могут исповедаться, причаститься, приобрести необходимое в церковной лавке.



- Митрополит Тихон и главный врач Павел Сергеев договорились о том, что богослужения для пациентов станут еще доступнее. Чтобы каждый желающий смог побывать на Литургии или молебне в больничном храме, богослужения решено совершать перед началом всех медицинских процедур, - рассказали в Орловской митрополии.



Фото: vk.com/bsmpsemashko





Ольга СУПОНЕВА





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