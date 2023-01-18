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11:30, 18 января 2023 года В Орловском округе задержали двух молодых иностранцев с 48 свертками наркотиков В свертках находились героин и метадон.





В Орловском муниципальном округе по подозрению в распространении наркотиков задержали 30-летнего парня и 23-летнюю девушку. Фигуранты оказались гражданами одного из государств ближнего зарубежья, – сообщили в региональном УМВД.



При себе у задержанных оказалось 39 свертков с наркотиком, еще 9 пакетиков нашли в двух тайниках. Все изъятое оказалось 15,48 граммами метадона, а также 9,52 граммами героина. Запрещенные вещества должны были быть сбыты покупателям.





Сейчас пару проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.





Орловское Информбюро





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