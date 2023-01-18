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12:00, 18 января 2023 года В Орле большим концертом отпразднуют 85-летие со дня рождения Владимира Высоцкого Вечер памяти великого барда пройдет 22 января в "Бунинке".





22 января в 15:00 в универсальном читальном зале орловской библиотеки имени Бунина начнется концерт "Завтра у меня день рождения…", посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.



Клуб "Вертикаль" и гости вечера исполнят стихи и песни великого барда о любви, дружбе и войне, а также песни из кинофильмов, написанные автором в разные годы. Еще со сцены прозвучат произведения в честь самого Высоцкого, авторские сочинения и так далее.





Орловское Информбюро





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