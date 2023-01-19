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8:00, 19 января 2023 года В орловском ГИБДД десантировались студенты Молодые люди познакомились с работой полицейских.





В Орловской области проходит акция "Студенческий десант". Ее цель - познакомить молодых людей с работой полиции. Так, на днях студенты "десантировались" в Госавтоинспекции.



Гости посетили музей ГАИ, пообщались с сотрудниками ведомства, узнали о его истории. Также ребята побывали в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений и увидели, куда стекаются данные с камер, фиксирующих нарушения ПДД водителями.



- Интересным опытом для студентов стало посещение Межрайонного отдела технического надзора регистрации автомототранспортных средства и экзаменационной работы. Здесь они попытались пройти теоретическое тестирование на знание Правил дорожного движения, по результатам которого они показали достойные результаты, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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