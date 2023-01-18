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12:30, 18 января 2023 года Упавшая с Торговых рядов наледь лишила молодого орловца мечты стать полицейским Владислав Карнаухов планировал служить закону, но все изменилось в феврале минувшего года.





18 февраля минувшего года 16-летний Владислав Карнаухов выходил из арки дома по улице Гостиной, 3 в городе Орле. В этот момент с крыши здания на голову молодого человека упала наледь. Полученные травмы лишили юношу здоровья и возможности профессионально заниматься любимым делом – рукопашным боем, а также поступить в школу полиции.



Юристы помогли семье пострадавшего выиграть судебное разбирательство – мэрию обязали выплатить три миллиона рублей. Подробнее – в сюжете Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





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