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8:30, 19 января 2023 года В Орле сегодня откроется выставка "Мы рисуем мир" В краеведческом музее презентуют лучшие работы юных художников, поучаствовавших в одноименном конкурсе.





19 января в Орле состоится открытие выставки детского творчества "Мы рисуем мир". В экспозицию войдут работы, которые юные художники создали для ежегодного одноименного конкурса.



Местом проведения выставки станет Орловский краеведческий музей. В этом году на конкурс было представлено почти полтысячи работ, которые нарисовали ребята из нашего региона, а также Брянской, Белгородской областей, Калуги, Пензы и других городов России.



- Участники конкурса — учащиеся общеобразовательных школ, художественных школ, а также школ-интернатов различных видов, - пояснили в пресс-службе обладминистрации.



Открытие состоится в 16.00 19 января. Адрес: Гостиная, 2.



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Ольга СУПОНЕВА





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