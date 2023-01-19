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8:30, 19 января 2023 года
В Орле сегодня откроется выставка "Мы рисуем мир"В краеведческом музее презентуют лучшие работы юных художников, поучаствовавших в одноименном конкурсе.
19 января в Орле состоится открытие выставки детского творчества "Мы рисуем мир". В экспозицию войдут работы, которые юные художники создали для ежегодного одноименного конкурса.
Местом проведения выставки станет Орловский краеведческий музей. В этом году на конкурс было представлено почти полтысячи работ, которые нарисовали ребята из нашего региона, а также Брянской, Белгородской областей, Калуги, Пензы и других городов России.
- Участники конкурса — учащиеся общеобразовательных школ, художественных школ, а также школ-интернатов различных видов, - пояснили в пресс-службе обладминистрации.
Открытие состоится в 16.00 19 января. Адрес: Гостиная, 2.
(6+)
Ольга СУПОНЕВА