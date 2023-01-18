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13:00, 18 января 2023 года На Орловщине возрождают традиционный вертеп Это народный кукольный театр, модель вифлеемской пещеры.





Ставить вертеп в доме когда-то было традицией. На Орловщине взялись ее возродить. Приступили к этому артисты ансамбля "Светозары". В репертуаре – богослужебные песнопения.



В России вертеп появился в конце XVII века, быстро обретя популярность благодаря мобильности – ящик да куклы. Сейчас этот формат народного театра обретает вторую жизнь. Подробнее – в сюжете Александры Бахтиной.





Александра Бахтина





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