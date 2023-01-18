Главная » Новости



13:30, 18 января 2023 года Отлов бродячих животных в Орле возложат на городское управление ЖКХ Соответствующее решение сегодня приняли на заседании профильного комитета Горсовета.





18 января в ходе заседания профильного комитета Горсовета Орла было принято решение возложить ответственность за отлов бродячих животных в областной столице на городское управление ЖКХ и транспорта. Часть функций будет передано "Спецавтобазе".



В конце минувшего года был одобрен законопроект о передаче полномочий по отлову и содержанию бродячих животных на уровень муниципалитетов. Ранее эти полномочия были у областных властей. Проблемой занимался областной ветеринарный центр.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2