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11:49, 18 января 2023 года Орловский ветеран и защитник Ленинграда Абрам Миркин приехал в Северную столицу на годовщину прорыва блокады Сегодня, 18 января, отмечают 80-летие этого события.





Орловский ветеран и защитник Ленинграда Абрам Израилевич Миркин приехал в Санкт-Петербург на 80-ю годовщину прорыва блокады Северной столицы. Он посетит историческую и образовательную программы. Накануне ветеран уже исполнил свою давнюю мечту, побывав в Эрмитаже, а сегодня, 18 января, его ждет торжественное мероприятие, посвященное прорыву блокады, а также поход в Мариинский театр. Об этом сообщает сообщество "Волонтеры Победы. ОрлоVская область".



Абрам Миркин Великую Отечественную войну встретил в Ленинграде, на артиллерийском полигоне. До освобождения города был на передовой. Свой первый бой командир зенитного орудия принял на Луцком рубеже, управляя противотанковой 45-миллимитровой пушкой. Выполнял приказ не пропустить немецкие танки через противотанковый ров на трассе "Москва - Ленинград".



Фото: Волонтеры Победы. ОрлоVская область"





Орловское Информбюро





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