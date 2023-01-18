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14:00, 18 января 2023 года Для Болховского района закупили новую дорожную технику Это грейдер, погрузчик и трактор.





Отдел "Дорожной службы" Болховского района Орловщины пополнился новой техникой. Закуплены погрузчик, трактор с прицепом и грейдер.



Приобрести машины удалось за счет средств областного дорожного фонда.



- Новая техника поможет сделать работу службы более эффективной, качественно и оперативно выполнять весь комплекс работ, - цитирует газета "Болховские куранты" Виталия Матюхина, начальника дорожного отдела.



Фото: vk.com/bolkhovskiekuranty





Ольга СУПОНЕВА





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