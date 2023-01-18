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12:07, 18 января 2023 года Профильный комитет орловского Горсовета одобрил создание сквера Героев Донбасса в районе автовокзала Общественное пространство должно появиться в районе дома №231 по улице Комсомольской.





18 января в ходе заседания профильного комитета по образованию, культуре и социальной политике Орловского горсовета депутаты одобрили одобрили создание сквера Героев Донбасса в районе автовокзала. Общественное пространство должно появиться в районе дома №231 по улице Комсомольской.



Как пояснил начальник управления градостроительства Владимир Плотников, по Карачевскому шоссе идет большой поток техники на Донбасс, что придает этой территории особую символичность. На автовокзал приезжают волонтеры, которые помогают бойцам. Сейчас здесь находится пустырь с рекламным экраном, а присвоение статуса сквера даст стимул для дальнейшего развития участка. Территория уже включена в муниципальную программу благоустройства городской среды.





Орловское Информбюро





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