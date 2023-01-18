Главная » Новости



14:30, 18 января 2023 года "Мы хотим выиграть ваши кубки". Юные орловские хоккеисты успешно выступили на турнире в Белоруссии Участники команды спортшколы "Ледовое поколение" привезли с соревнований серебряные медали.





Юные орловские хоккеисты из команды спортшколы "Ледовое поколение" начали новый спортивный год вдали от дома. Семилетние спортсмены впервые отправились в Белоруссию, где приняли участие в праздничном турнире. Уже на пресс-конференции капитан команды Всеволод Игнатенко настроил команду и болельщиков на высший результат. Достичь его почти получилось. Орловцы провели шесть матчей, одержали пять побед и привезли домой серебряную медаль. Подробнее – в сюжете Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2