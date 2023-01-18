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15:00, 18 января 2023 года

Орловская область готовит пять посылок для участников СВО

Одна из них почти готова. Большинство груза собрано менее чем за трое суток.


Орловщина продолжает поддерживать участников специальной военной операции гуманитарной помощью. Как сообщил советник губернатора Сергей Лежнев, для солдат, задействованных в районе Кременной, почти готова крупная посылка. Большинство груза собрано менее чем за трое суток. Активно включился бизнес, муниципальные предприятия и многие другие. "Такими темпами мы уже к концу недели груз в эту посылку сформируем и доставим до наших солдат в зону СВО", - заявил Сергей Лежнев.

Также советник главы региона сообщил, что формируются еще четыре посылки.


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