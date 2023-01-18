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15:30, 18 января 2023 года Орловцам рассказали все о едином пособии Новая мера поддержки семьи введена с 1 января 2023 года. Обо всех ее тонкостях корреспондент ГТРК "Орел" Эва Стасюлевич узнала у заместителя управляющего региональным отделением Социального фонда России Ларисы Шумиловой.











Эва Стасюлевич





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