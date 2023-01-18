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12:46, 18 января 2023 года В Орловской области прогнозируются осадки и сильный ветер Непогода ожидается с 18 по 19 января.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о надвигающейся непогоде. По данным ведомства, с 21:00 сегодняшнего дня по 21:00 19 января на территории области будет облачно, ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман, днем прогнозируется небольшой дождь.



Ветер от 8 до 13 м/с, ночью местами ожидаются порывы от 15 до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем: +1°С…+6°С.





Орловское Информбюро





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